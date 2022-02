Según Mike Florio, experto en la NFL, un equipo que no es Tampa Bay Buccaneers, ni New England Patriots, sacaría del retiro a Tom Brady para la temporada 2022.

A Tom Brady no le queda nada que demostrar en la NFL luego de ganar siete anillos de Super Bowl, 5 premios MVP del Súper Tazón y tener mil y un récord en el mejor fútbol americano del mundo. Sin embargo, un equipo podría hacer lo imposible y sacar a TB12 del retiro.

Son pocos los que tienen la certeza que Brady no volverá a los emparrillados, todo lo contrario. Aficionados, excompañeros, analistas expertos y hasta el mismo Rob Gronkowski especulan con un posible regreso de Tom a la NFL. ¿Cuándo y dónde lo hará? Mike Florio, del portal Pro Football Talk, tiene la respuesta.

Con el objetivo de cumplir el sueño de jugar para el equipo del cual era simpatizante cuando niño, Tom Brady tendría la motivación perfecta para jugar por una temporada más en la NFL. Además, llegaría a una organización que estuvo a una victoria de llegar al Super Bowl LVI.

“Qué hemos escuchado una y otra vez sobre la carrera futbolística de Brady? ¿Qué más tiene que demostrar? Nada. Pero nunca ha jugado para el equipo por el que creció”, afirmó Florio sobre TB12 y el misterio estaba por resolverse.

El equipo que sacaría del retiro a Brady para la NFL 2022 sería San Francisco 49ers

No es más que una corazonada de un experto de la NFL, pero cuando el rio suena es porque piedras trae. “Creo que Tom Brady jugará para San Francisco 49ers en 2022. No sé que lo hará. No estoy prediciendo que lo hará. Pero tengo la sensación de que lo hará. Si no lo hace, no lo hace. Si lo hace, muchos se sorprenderán”, concluyó Mike Florio.