Que Tom Brady no iba a estar en los partidos de pretemporada de la National Football League (NFL) para Tampa Bay Buccaneers era algo sabido. Lo que nadie se imaginaba, es que se ausentaría por más de una semana de los entrenamientos, algo que sucedió y generó la leve preocupación de la franquicia.

Desde hace ya dos jueves que Brady no ha estado presente en las prácticas o en los juegos preparativos que tuvieron los Bucs. La razón, de acuerdo al entrenador Todd Bowles, fue que tenía que solucionar unos temas personales, y eso es todo lo que se necesitaba saber para justificar al GOAT.

El coach también aclaró que no estaba preocupado por esta ausencia, ya que fue algo premeditado desde antes que comience el campamento de entrenamientos. De todas formas, la ansiedad reina cuando se trata de Brady. Bowles no dio una fecha exacta para su vuelta, y eso no calmó a sus aficionados.

¿Cuándo vuelve Tom Brady?

de acuerdo a Greg Auman, periodista experto de la franquicia de The Athletic, El HC reiteró que el mariscal de campo volverá esta semana, en la primera parte de la misma. No ha revelado más detalles, pero Ian Rapoport de NFL Network, cuenta que es este lunes el día que se espera el retorno.

Algo más que agregó el flamante entrenador de Tampa Bay, es que es posible que la superestrella de 44 años juegue en el último juego de pretemporada ante Indianapolis Colts del sábado que viene. Todo dependerá de cómo vaya esta semana en la práctica.