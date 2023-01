La estrella de Kansas City Chiefs comanda el quinteto de nominados por la agencia Associated Press para ser el Jugador Más Valioso de esta temporada, donde no están los veteranos quarterbacks.

En la previa a las Series de Campeonato en la National Football League (NFL), se ha revelado una de las incógnitas más grandes en el ambiente, como los nombres de los candidatos para ser el Jugador Más Valioso de la temporada 2022, donde destaca la ausencia de figuras como Tom Brady y Aaron Rodgers.

No deja de llamar la atención que no estén estos veteranos mariscales de campo en el listado, aunque se ciñe a lo visto en la presente campaña, donde TB12 registró los peores números de su carrera, mientras que A-Rod no tuvo su mejor año con Green Bay Packers, pese a ser el último ganador del premio en 2020 y 2021.

A través de sus canales oficiales, la NFL oficializó la nómina de cinco finalistas al MVP, premio que entrega la agencia Associated Press, la cual está compuesta por cuatro quarterbacks, con Patrick Mahomes, figura de Kansas City Chiefs a la cabeza, y un receptor.

Los finalistas para ser el MVP de NFL 2022



La excepción a la regla es Justin Jefferson, ofensivo de Minnesota Vikings, que este certamen realizó 128 recepciones para recorrer 1,809 yardas, anotando ocho touchdowns, quien además fue nominado para ser el Jugador Ofensivo del Año.

Los restantes candidatos para ser el MVP de NFL 2022, junto con los mencionados Mahomes y Jefferson, son Joe Burrow, figura de Cincinnati Bengals; Jalen Hurts, líder ofensivo de Philadelphia Eagles, y Josh Allen, cabecera de Buffalo Bills. El ganador será revelado el jueves 9 de febrero, tres días antes del Super Bowl 2023.