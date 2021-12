Los Angeles Rams será el encargado de completar la Jornada 13 de la temporada 2021 en National Football League (NFL), cuando reciba a Jacksonville Jaguars, un juego para el cual una de sus principales estrellas está en duda, como lo es el receptor Odell Beckham Jr.

Tal como hemos señalado en Bolavip, el ex Cleveland Browns no ha podido participar de dos entrenamientos seguidos, en miércoles y jueves, producto de una lesión en la cadera, lo que tiene trabajando de más a su entrenador Sean McVay para planificar su ofensiva.

Sin embargo, el propio Beckham Jr. ha disipado las dudas de todos en conferencia de prensa respecto de su estado, y aseguró que está en condiciones para jugar ante los Jaguars, en un duelo clave para los Rams, que buscarán cortar una mala racha de tres derrotas consecutivas.

OBJ confirma estatus para Jornada 13 de NFL 2021



"Voy a estar bien. He jugado con dolores mayores y he tenido que afrontar situaciones mucho más complicadas", señaló el receptor confirmando su presencia para este fin de semana, agregando sobre su presente que "como que he empezado a encontrar el ritmo y el equilibrio y a sentirme cómodo dentro de esta ofensiva".

Recordemos que en sus dos juegos defendiendo a los Rams, tras su salida de Cleveland, Beckham Jr. ha realizado siete atrapadas de 13 objetivos, para recorrer un total de 99 yardas y un touchdown, convertido en la última derrota con Green Bay Packers.