Luego del traspaso de Baker Mayfield hasta Carolina Panthers, el mercado de pases entre los mariscales de campo se ha reactivado en la National Football League (NFL), teniendo como protagonista a Jimmy Garoppolo, quien está más fuera que dentro de San Francisco 49ers para la próxima temporada.

Actualmente, el jugador de 30 años se está recuperando de una cirugía en su hombro derecho, y su entrenador en jefe, Kyle Shanahan, reconoció que desde el equipo están buscando opciones para intercambio, dado que su opción para ser titular es Trey Lance.

En ese sentido, el periodista Jeremy Fowler, de la cadena ESPN, aseguró que existe un equipo que se encuentra en "discusiones internas" para adquirir a Garoppolo, que sería nada menos que Seattle Seahawks, quien busca reemplazante ideal para Russell Wilson, que partió a Denver Broncos.

Garoppolo aparece como opción en Seahawks



"Algunos ejecutivos con los que he hablado creen que los 49ers están un poco atascados porque necesitan que Garoppolo apruebe un examen físico luego de su cirugía de hombro; necesitan renegociar su contrato con ese nuevo equipo y el grupo de pretendientes en este momento parece ser pequeño. Ahora, algunas cosas que son positivas para San Francisco: me dijeron que la recuperación de Garoppolo se mantiene según lo programado", indicó el reportero.

En ese sentido, Fowler reporta que "Garoppolo debería comenzar a lanzar ahora, o si todavía no lo ha hecho, hará una fase de aceleración hasta que pueda eventualmente pasar ese examen físico. Y tienes a Seattle que todavía está por ahí. Estuvieron implicados en la situación de Baker Mayfield, no hicieron ese movimiento. Me dijeron que, internamente, han discutido la posibilidad de que Garoppolo juegue para ellos. Han hecho su trabajo para ver cómo encajaría".