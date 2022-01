En la previa al cierre de la temporada regular, donde su equipo no llegó a los Playoffs, el mariscal de campo dejó en claro sus próximos pasos.

Por primera vez en su carrera, desde que llegó en el 2012 a los Seattle Seahawks, el mariscal de campo Russell Wilson ha quedado fuera de los Playoffs en la National Football League (NFL), una afrenta que ha elevado los rumores sobre su futuro en la institución.

Es que no es nuevo que surjan estas noticias, ya que en la pasada temporada baja se rumoreó con la chance de que pudiera llegar a equipos como New York Giants, Denver Broncos y New Orleans Saints, mas siguió al frente del cuadro donde ganó un Super Bowl.

Y la realidad es que, por más que haya quedado, de manera inédita, fuera de los NFL Playoffs 2021, Wilson fue categórico en conferencia de prensa al afirmar que su futuro estará ligado a los Seahawks, y que si quiere conseguir éxitos deportivos será con Seattle.

Russell Wilson confirma cuál será su futuro en la NFL



"Creo que lo que realmente me apasiona es ganar más Super Bowls y mi plan es ganarlos aquí en Seattle. Es así de sencillo, no hay mucho más que decir", aseguró el quarterback, que sin embargo no dejó en claro si ya está firmado para el certamen 2022.

En ese sentido, se le consultó a Wilson si fue contactado por Pittsburgh Steelers para ser el reemplazante de Ben Roethlisberger, respondiendo que "cuando hay una cláusula de no canjes en los deportes, el motivo es para que los equipos no puedan hacer traspasos. Esa es la principal razón, porque en el deporte, te despiertas y ya no estás".