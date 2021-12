La decimocuarta semana de la National Football League (NFL) 2021 tuvo entre sus duelos un enfrentamiento clave entre dos equipos de la División Norte de la Conferencia Americana. Baltimore Ravens visitaban en Ohio a Cleveland Browns. Lamentablemente, los de Maryland se fueron solo con malas noticias.

El partido terminó 24 a 22 para los locales, y en el trámite del mismo, Cleveland dominó las acciones en la primera mitad (24 a 6) mientras que Baltimore se acercó en el segundo tiempo (16 a 0) aunque su remontada terminó quedándose corta. El encargado de liderar esa posible hazaña fue Tyler Huntley, el mariscal de campo suplente que tuvo que entrar por un Lamar Jackson lesionado. ¡Se prenden las alarmas para los cuervos!

Transcurría el segundo cuarto cuando Lamar, que tenía cuatro pases completados en cuatro intentos para 17 yardas, sufrió una lesión en el tobillo derecho que en ese momento no se supo con exactitud la gravedad o el diagnóstico. Sucedió tras una captura del linebacker Jeremiah Owusu-Koramoah. Ahora, de cara al partido del domingo cuando enfrentarán a Green Bay Packers, hay una mala y una buena noticia.

+ Video de la lesión de Lamar Jackson

Se confirmó la gravedad de la lesión de Lamar Jackson

Este lunes, John Harbaugh habló con la prensa y, de acuerdo a lo informado por The Baltimore Sun, esto fue lo que dijo sobre la lesión de Jackson. "No es un esguince alto de tobillo, lo cual son buenas noticias. Y tendremos que ver qué es desde allí y cómo se siente de esta semana en adelante", comentó el entrenador en jefe de la franquicia.

También mencionó que es muy temprano para saber si entrenará el miércoles, pero no lo descartó para el partido ante Aaron Rodgers y compañía. "Los planes en este momento, en mi mente, es que Lamar esté allí afuera. Si puede jugar, lo hará. Si no, Tyler será el mariscal de campo", concluyó. La buena noticia es que no sería de gravedad y hasta tiene chances de participar de la jornada 15, la mala, es que también se la podría perder, y es una baja que los Ravens no se pueden dar el lujo de tener. El equipo está primero en la AFC Norte con récord de 8-5.