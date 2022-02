Que pongan tu nombre en una misma conversación que se menciona a Tom Brady es estar a otro nivel y, sobre todo, si lo hacen con apenas dos temporadas en laNFL. Joe Burrow, el protagonista de tremendo elogio por parte de una estrella de Los Angeles Rams en la previa al Super Bowl 2022.

Sin ni siquiera haber iniciado el Super Bowl LVI, domingo 13 de febrero a las 18:30 ET, Burrow ya logró un récord al ser el primer jugador que fue pick 1 del NFL Draft y en los dos primeros años como profesional llega a un Súper Tazón. Lo de Joe desafió la lógica del fútbol americano.

Con la experiencia de haber ganado un Super Bowl y ser elegido tres veces All-Pro, Von Miller, estrella de Los Angeles Rams, no dudó en destacar el nivel de Joe Burrow y afirmar que es un mariscal de campo que está más que listo para jugar un Súper Tazón.

“El momento definitivamente no es demasiado grande para él. Se sacudió las capturas, lanzó la pelota campo abajo. Tienen un equipo loco, hombre. Definitivamente no queremos caer en la trampa de lo que han hecho en el pasado. Van a venir listos para jugar y vamos a venir listos para jugar también”, afirmó Miller sobre Burrow y la comparación con Tom Brady estaba por llegar.

Von Miller compara a Joe Burrow con Tom Brady antes del Super Bowl 2022

En las últimos seis juegos de Joe Burrow en la NFL, el quarterback de Cincinnati Bengals completó el 73 por ciento de sus pases con 13 touchdowns y 2 intercepciones. Además, lidera la liga en porcentaje (70.4%) de pases completados. ¿Cómo no compararlo con Tom Brady?

“Es el show de Joe Burrow. No lo olviden ahora. Este tipo es el verdadero negocio. No me gusta hacer comparaciones con nadie más. Joe Burrow es su propio tipo, pero definitivamente ves sombras de Tom Brady en este tipo”, le dijo Von Miller a SiriusXM Radio.