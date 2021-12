Un durísimo golpe para las pretensiones de Tom Brady y Tampa Bay Buccaneers de ganar su segundo Super Bowl consecutivo sufrieron este fin de semana, luego de la grave lesión sufrida por su receptor abierto Chris Godwin, en la última derrota ante New Orleans Saints, por la National Football League (NFL).

Luego de realizarse la respectiva resonancia magnética, se dio a conocer el peor de los pronósticos para el equipo de Bruce Arians, ya que el jugador sufrió el desgarro del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, luego de haber sido atacado por el profundo P.J. Williams.

Tras confirmarse la baja de Godwin por lo que resta de la temporada, Tom Brady se descargó y lanzó duras críticas hacia la NFL, acusando nula protección a los receptores abiertos, y lo hizo a través de su podcast Let's Go, donde las emprendió contra la organización.

La crítica de Brady a NFL por lesión de Godwin



"He visto ese golpe demasiadas veces en las que un receptor de pases indefenso está en el proceso de atrapar la pelota y es golpeado por el defensor, y muchos defensores decían: 'Bueno, ya no podemos golpearlo en la cabeza'. Bueno, el caso es que ya no puedes golpear a nadie en la cabeza", partió señalando el quarterback.

Luego, Brady agrega que "ya no se puede golpear a nadie en las rodillas excepto a los receptores. Lo que no tiene ningún sentido para mí. No puedes golpear a un liniero defensivo en las rodillas, no puedes golpear a un pateador en las rodillas, no puedes golpear a un mariscal de campo en las rodillas, no puedes golpear un DB en las rodillas excepto para permitir golpes en indefensos receptores. Es necesario abordarlo y pensarlo realmente".

Finalmente, el mariscal de campo puntualiza que "realmente impacta las carreras de los muchachos y Godwin sé que lo superará. Es una rehabilitación difícil, porque si te desgarras el ligamento cruzado anterior, es una lesión de por vida. ¿Sabes? Y estoy seguro de que casi todos los receptores de pases en la NFL preferirían un golpe en la cabeza antes que un golpe en las rodillas. Ciertamente lo haría".