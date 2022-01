El mundo de la NFL se instaló una narrativa a lo largo de los años que cada temporada tiene, por lo menos, un episodio nuevo. ¿Los árbitros ayudan a Tom Brady? Las estadísticas dictaron sentencia, pero el mismo quarterback de Tampa Bay Buccaneers confesó lo contrario en un aspecto del juego.

Hasta el juego de la Ronda Divisional de NFL Playoffs 2022 entre Buccaneers y Los Angeles Rams, a Brady le cobraron un solo castigo a favor por rudeza al pasador en la temporada 2021, incluyendo el juego de Wild Card contra Philadelphia Eagles.

Y entonces… ¿Cómo ayudan los árbitros a Tom Brady? Previo al duelo contra los Rams, TB12 estuvo en su podcast 'Let’s Go' (Vamos) y cuando Jim Gray le preguntó si en la NFL lo favorecían durante los juegos, el quarterback de Tampa Bay Buccaneers hizo una sorprendente revelación no sin antes aclarar que, en parte, esta narrativa de sus contradictores está equivocada.

“Sí, siempre escucho eso en diferentes grados sobre recibir penalizaciones, etc. y maltratar al pasador. Yo siempre estoy pensando: ‘No recuerdo la última vez que me cobraron rudeza al pasador’. Creo que deberíamos buscar eso en los últimos 10 años quién tiene la mayor cantidad de castigos por rudeza al pasador. Espero que no sea yo porque entonces solo me meto el pie en la boca”, afirmó Brady.

Brady confiesa que recibe ayuda de los árbitros en la NFL: ‘Me dejaron salirme con la mía’

A pesar que Tom Brady aclaró que no recibe ayuda ni es favorecido por excesivos cobros de rudeza al pasador, el quarterback de Tampa Bay Buccaneers si confesó que se sale con la suya cuando no le cobran castigos por conducta antideportiva y sí se los merecía con justa causa.

“Sé que probablemente me dejaron salirme con la mía con muchas conductas antideportivas, hablando mal con el otro equipo y hablando mal con los árbitros. Cuando no creo que recibí la llamada correcta. Soy una especie de dolor en el trasero si aún no lo sabes”, concluyó Tom Brady.