A medida que van pasando las horas, se van conociendo más antecedentes de la escandalosa situación que protagoniza el receptor Antonio Brown con su todavía equipo Tampa Bay Buccaneers, que obligará a la National Football League (NFL) a realizar una investigación.

Y es que luego de todo lo ocurrido el pasado fin de semana, con su entrenador Bruce Arians anunciando que no volverá al equipo, y con Tom Brady pidiendo ayuda para su amigo, por una situación de salud mental, se suma la publicación del jugador en redes sociales.

Por si fuera poco, y para demostrar que tiene razón a la hora de afirmar que le obligaron a jugar con una grave lesión en su tobillo, Brown fue más allá y publicó un intercambio de mensajes con el coach de Buccaneers, lo que de inmediato causó revuelo en redes sociales.

Antonio Brown y la acción que busca demostrar su "lesión"



En su cuenta de Twitter, el receptor mostró dos pantallazos donde se observa una charla con Arians, del 30 de diciembre, donde éste le dice "asegúrate de estar listo para salir mañana. NO ESTAMOS descansando para los Playoffs. Llámame", a lo que el deportista le muestra una imagen de su tratamiento kinesiológico de su tobillo derecho.

Tras la foto, Brown le respondió indicando que "estoy listo entrenador, pero realmente no puedo llegar a toda velocidad. Quiero ganar, quiero estar allí; si me despierto y me siento mejor, estaré listo, pero un poco fuera del juego de 2 puntos. Quiero lo mejor para el equipo, avísame cuando estés libre, te llamaré", a lo que el estratega indicó "ven a verme en la mañana. Lo hablaremos. Definitivamente te quiero con nosotros en caso de que estés listo".