La temporada 2021-22 terminó de manera decepcionante y desgarradora para Tampa Bay Buccaneers, que cayeron en la ronda divisional de los NFL Playoffs 2022 ante Los Angeles Rams en una batalla que se extendió hasta el final gracias al esfuerzo de Tom Brady y compañía que no fue suficiente.

Ahora el comienzo de la temporada baja para la franquicia del Sur de la Florida estará plagada de dudas centradas principalmente en lo que decidirá hacer Brady con respecto a su futuro en la liga: Seguir al menos un año más, o retirarse.

El veterano mariscal de campo de 44 años ya habló y repetidas veces tras la derrota del domingo. Con contrato hasta final de 2022, pero muchos rumores que apuntan a que colgaría los botines antes del inicio de la temporada, Tom explicó sus prioridades y razones para una posible retirada.

Tom Brady y su prioridad en 2022

Brady pasó por el Podcast "Let's Go!", y le dijo a Jim Gray que planea pasar tiempo con sus tres hijos y su esposa Gisele Bundchen en estos meses, y que no tiene apuro en decidir su futuro. Eso sí, dejó en claro cuál es su razonamiento:

"Creo que a medida que he envejecido, pienso que la mejor parte es que el football es extremadamente importante en mi ida y significa mucho para mí, y me importa demasiado lo que intentamos conseguir como equipo y me preocupo por mis compañeros", dijo Tom, que también agregó las razones por las que podría retirarse. "No es siempre lo que yo quiero. Es lo que queremos como familia. Y pasaré mucho tiempo con ellos y en el futuro decidiré cómo seguir".