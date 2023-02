Tom Brady realiza sorpresivo pedido a Aaron Rodgers de cara a su futuro en NFL 2023: 'Espero que no se retire'

Desde que Tom Brady comunicara su retiro de National Football League (NFL), luego de 23 temporadas, en paralelo, Aaron Rodgers está en vías de definir su futuro para la temporada 2023, ya sea en Green Bay Packers o en otra franquicia.

Esto, luego que el mariscal de campo de 39 años comunicara que realizará un "tratamiento especial", donde se aislará en una habitación a oscuras para tomar una decisión, y la posteror postura de la franquicia de aceptar la voluntad de la estrella.

Ante estos acontecimientos, Tom Brady aprovechó su podcast Let's Go para enviarle un público mensaje directo a Aaron Rodgers, manifestando su deseo personal para con el astro de los Packers, pensando en NFL 2023.

El sorpresivo pedido de Brady a Rodgers



"¿Sabes qué? Espero que no se retire. Creo que la liga necesita buenos mariscales de campo y él es uno de los grandes. Si se retira, será un día triste para la liga. Es un jugador increíble", afirmó el ex jugador de New England Patriots y Tampa Bay Buccaneers.

En esa línea, Brady agregó sobre la situación de Rodgers que "todos tienen sus diferentes procesos por los que pasan; creo que todos necesitamos alejarnos un poco más de nuestro teléfono. Creo que todos debemos alejarnos un poco más de la televisión. Creo que todos necesitamos un poco más de naturaleza, un poco más de silencio y un poco más de paz".