A Tom Brady le ha ocurrido de todo en este 2022. Primero, el anuncio de su retiro en National Football League (NFL) luego de 22 temporadas; después, su decisión de volver a jugar este año con Tampa Bay Buccaneers; y recientemente, su separación matrimonial con Gisele Bündchen.

Con todo este acontecido año, no son muchos los que se cuestionan si es que el mariscal de campo hizo bien en regresar durante la presente campaña, tomando en cuenta los récords negativos que ha firmado en la primera mitad de la misma.

Sin embargo, eso parece estar muy lejos de la mentalidad de Brady, que en la previa del histórico duelo que sostendrán los Buccaneers ante Seattle Seahawks, este domingo en Alemania, respondió sobre si está arrepentido de volver a la NFL tras comunicar su retiro.

¿Está arrepentido Brady de volver del retiro?



"Regresé porque sentí que quería competir y hablé con el equipo al respecto y estaban emocionados de tenerme de regreso. Realmente no me arrepiento de ese tipo de cosas, creo que cuando me comprometo, quiero decir y hago lo mejor que puedo y trato de dar todo lo que puedo a esta oportunidad", manifestó enfático el quarterback.

De cara al histórico partido que sostendrá en el Allianz Arena de Munich, Brady manifestó que "este es un partido muy importante para nosotros, tenemos una semana de descanso después de esto. Te da la oportunidad de evaluar dónde estás y prefiero evaluar estando 5-5 que estando 4-6. Solo tenemos que ganar este juego y el resto llegará".