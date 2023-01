Luego de cada jornada en la NFL, Tom Brady se sentaba, acomodaba el micrófono y aparecía en el podcast ¡Let's Go! (Vamos). Luego de los juegos divisionales de los NFL Playoffs 2023 no fue la excepción y, además de reaccionar a la dura lesión que sufrió Patrick Mahomes, TB12 reveló qué le dijo al quarterback de Kansas City Chiefs.

Por unos minutos, que parecieron una eternidad, la afición de los Chiefs vieron como empezaban a temblar las posibilidades de llegar a la final de la Conferencia Americana NFL 2023. Mahomes tuvo que salir del emparrillado por una lesión en el tobillo derecho durante el juego contra Jacksonville Jaguars de la Ronda Divisional.

Patrick Mahomes volvió casi en una pierna. No es por exagerar, pero cojeaba mucho, y así todo registró 195 yardas y dos pases de anotación en la victoria que los tiene en el Juego de Campeonato de la Conferencia Americana contra Cincinnati Bengals. Tom Brady habló con el quarterback de Kansas City Chiefs después de la dura lesión.

“Realmente me encanta ver jugar a Patrick, obviamente, porque aprecio lo que se necesita para ser ese tipo de líder que es todos los días para su equipo y más aún cuando lo conocí por primera vez en el vestuario después de nuestro juego, entrenador. Reid. ¿Por qué hice eso? Porque lo respeto como líder, no solo por cómo lanzas el balón”, afirmó Brady en el podcast ¡Let's Go! (Vamos).

Tom Brady reveló qué le dijo a Mahomes tras la dura lesión que sufrió en la NFL

Patrick Mahomes rompió el silencio y habló sobre la gravedad de la lesión. Todo parece indicar que estará en la final de la Conferencia Americana Kansas City Chiefs vs. Cincinnati Bengals del próximo domingo 29 de enero a las 18:30 ET. Así qué, por qué no conocer qué le dijo Tom Brady después del duro golpe que sufrió el mariscal de campo de los Jefes.