Este sábado, mientras el mundo de la National Football League (NFL) esperaba expectante los dos partidos de Finales de Conferencia de los NFL Playoffs 2022, esa emoción se vio totalmente opacada por lo que era la noticia más importante del año: El retiro de Tom Brady.

Así lo reportó el confiable periodista de ESPN, Adam Schefter, que anunciaba que el QB de Tampa Bay Buccaneers le ponía punto final a su carrera de NFL tras 22 temporadas. Sin embargo, luego llegaron reportes de otros periodistas, del padre y del agente de Tom que anulaban lo dicho al principio aludiendo a que todavía no había tomado una decisión. El caos se desató.

A pesar de todo esto, el domingo fue de Playoffs y la noticia dejó de ser el tema central. Pero este lunes Brady decidió romper el silencio y comentó sobre su presunto retiro en su Podcast "Let's Go!", de SiriusXM junto al presentador del Show, Jim Gray, que comenzó con un chistoso "fue un fin de semana silencioso" para Tom.

Tom Brady rompe el silencio sobre su retiro

"Todavía estoy pasando por el proceso que dije que pasaría. Creo que cuando el momento sea el correcto, estaré listo para tomar una decisión para un lado u otro", dijo Brady según Zack Cox de NESN. De todas formas, el mariscal de campo no negó los reportes, pero dijo que se toma la cuestión de su decisión día a día.

"Estamos en una era de información y la gente quiere estar en frente de las noticias seguido. Entiendo perfectamente eso. Entiendo el ambiente en el que estamos. Pienso que por mi parte, es literalmente tomármelo día a día", expresó según Adam Schefter.

"Hay mucho interés en cuándo dejaré de jugar. Entiendo eso. No es que no lo reconozca. Cuando lo sepa, lo sabré. Y cuando no lo sepa, no. No me apuraré a una conclusión sobre eso", explicó el GOAT de acuerdo a Greg Auman de The Athletic.