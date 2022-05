Si bien recién en el mes de julio se iniciarán oficialmente los campos de entrenamiento oficiales de cara a la temporada 2022 de la National Football League (NFL), varios equipos como Tampa Bay Buccaneers han iniciado sus prácticas voluntarias de pretemporada, y para sorpresa de todos, se hizo presente Tom Brady.

Luego de un invierno agitado para su carrera, donde el 1 de febrero anunció su retiro de los emparrillados y 40 días después, el 13 de marzo, comunicó su vuelta a la actividad; más encima, se anunció la firma de su contrato con la cadena FOX Sports como analista, para cuando finalmente termine su trayectoria.

En medio de todo este tumultuoso ambiente, Brady se hizo un tiempo durante esta semana, específicamente miércoles y jueves, para presentarse en las instalaciones de Buccaneers, donde realizó una serie de lanzamientos, lo que fue destacado por su nuevo entrenador Todd Bowles.

Brady sorprende y se presenta en prácticas voluntarias de Buccaneers



"Tom es un trabajador. Él entra sólo y no necesita estar aquí; pero no juegas tanto tiempo sin tener un impulso interno. Tenemos una gran comunicación y tenemos una gran relación. Viene solo y trabaja. No necesita el trabajo que todos los demás necesitan, pero la camaradería, cuando viene aquí, es muy buena", aseguró el estratega.

Consultado por si tiene pensado cambiar la ofensiva de los Buccaneers, liderada por Brady, Bowles manifestó que "no conseguí un trabajo de cabeza para ser un entrenador ofensivo. Ese no es mi trabajo", agregando que "Tom y yo lo entendemos, tenemos una gran relación en el futuro. Nos comunicamos constantemente y espero trabajar con él desde un ángulo diferente. Pero siempre hablábamos de fútbol fuera del campo cuando él estaba aquí, independientemente".