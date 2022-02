La previa más emocionante de la NFL puso primera marcha y en el ambiente del mejor fútbol americano del mundo ya se empieza a palpitar lo que será el Super Bowl 2022: Los Angeles Rams y Cincinnati Bengals. Joe Burrow le puso color a la espera del gran duelo y confesó cómo llegó al Súper Tazón LVI: Tom Brady y Aaron Rodgers no lo pudieron hacer.

Pocos aficionados, quizás los más acérrimos seguidores si lo hubiesen hecho, confiaban en que un quarterback de segundo año que venía de romperse el ligamento cruzado anterior y el ligamento medial colateral de la rodilla izquierda podía llegar al Super Bowl 2022. Burrow hizo la épica y desafió la lógica en la NFL.

Con dos victorias contra Patrick Mahomes y Kansas City Chiefs, temporada regular y Campeonato de la Conferencia Americana, Burrow se abre espacio entre los quarterbacks élite de la NFL con una campaña sensacional en Cincinnati Bengals. ¡Y eso que apenas lleva dos años en la liga!

En la temporada NFL 2021, Joe Burrow es considerado como uno de los candidatos a ganar el premio MVP con 4.611 yardas por aire y 34 pases de anotación. No solo le puede pelear la distinción a Tom Brady y Aaron Rodgers, el quarterback también se animó a confesar cómo llegó al Super Bowl 2022 enviándole una indirecta a TB12 y A-Rod, quienes no lo pudieron hacer con Tampa Bay Buccaneers y Green Bay Packers, respectivamente.

Joe Burrow confiesa cómo llegó al Super Bowl 2022 con Cincinnati Bengals

“Concéntrate en mejorar. No hagas ejercicio y lo publiques en Instagram al día siguiente y luego te sientes sobre tu trasero al día siguiente y todos piensen que estás trabajando duro, pero no es así. Trabaja en silencio. No le muestres a nadie lo que estás haciendo. Deje que su actuación los viernes por la noche, los sábados por la noche y los domingos por la noche muestre todo el arduo trabajo que realizó. No se preocupe por todas esas cosas de las redes sociales”, confesó Joe Burrow como la filosofía de trabajo que hizo para llegar al Super Bowl 2022.