Este jueves 9 de diciembre entramos oficialmente en tierra derecha de la temporada 2021 en National Football League (NFL), con el comienzo de la Jornada 14, que podría darle la clasificación inmediata a los Playoffs hasta a tres equipos y a figuras como Tom Brady y Aaron Rodgers.

Mientras la pasada semana nos dejó a Houston Texans como el primer equipo eliminado de toda opción de llegar a Postemporada, las estadísticas nos indican que en la Conferencia Nacional todavía no hay franquicias con chances de clasificar, algo que sí sucede en la Americana.

En esa zona, el actual campeón del Super Bowl, los Tampa Bay Buccaneers podrán asegurar, de la mano de Brady, su pase a Playoffs, aunque para ello están obligados a derrotar el domingo 12 a Buffalo Bills; pero no es lo único, porque además, deben esperar que pierdan New Orleans Saints (ante New York Jets) y/o Carolina Panthers (vs. Atlanta Falcons).

¿Quiénes podrían clasificar a NFL Playoffs este fin de semana?



El segundo equipo que tiene chances de clasificar es Arizona Cardinals, quienes avanzarán si pierden Minnesota Vikings (vs. Pittsburgh Steelers), San Francisco 49ers (vs. Cincinnati Bengals), Saints y/o Panthers, y además de todo lo anterior, que el lunes derroten a Los Angeles Rams.

El último cuadro con opción de llegar a Playoffs es Green Bay Packers, liderados por Rodgers, que para hacerlo deberán vencer a Chicago Bears, y que además pierdan Minnesota, New Orleans y/o San Francisco.