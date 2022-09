Poco cerca de dos semanas no participó el mariscal de campo en las prácticas del equipo, y según el New York Post, las razones tienen que ver con su ámbito familiar.

Previo al último juego de la Pretemporada 2022 en National Football League (NFL), la leyenda Tom Brady se ausentó durante casi dos semanas de los entrenamientos en Tampa Bay Buccaneers, esgrimiéndose como motivo de su falta el solucionar problemas personales.

Cuando efectivamente el mariscal de campo regresó a las prácticas, en Florida, fue consultado en conferencia de prensa, respondiendo que "tengo 45 años, hay mucho dando vueltas; todos tenemos cosas para resolver", una señal de lo revelado en las últimas horas.

Y es que el diario New York Post, a través de su sección Page Six, afirmó que "la verdadera razón" por la cual Brady no estuvo presente durante 11 días del campamento de entrenamientos en los Buccaneers, se debe a un fuerte conflicto que tiene con su esposa, la modelo brasileña Gisele Bündchen.

El motivo "personal" por los que Brady no estuvo en prácticas de Buccaneers



"Tom y Gisele atraviesan una pelea. Ha habido problemas en el matrimonio por su decisión de salir del retiro. Gisele siempre ha sido la de los niños. Habían acordado que Brady se retiraría para concentrarse en la familia, luego cambió de opinión", publicó el matutino.

El medio agrega que Bündchen, actualmente trabajando en una campaña para la marca britanica Burberry, "fue como si dijera: 'Si seguirás, yo igual lo haré'. Está resentida porque Tom aún es superestrella de fútbol americano"; cabe señalar que ambos no quisieron responder a los cuestionamientos del New York Post.