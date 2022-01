Se acerca el final de la temporada 2021-22 de la National Football League (NFL) y con ella llegan los premios. Para el MVP, el candidato favorito es el actual ganador del mismo, Aaron Rodgers, el mariscal de campo de los Green Bay Packers. Sin embargo, ya tiene un voto en su contra.

El votante en cuestión es Hub Arkush, uno de los 50 miembros de los medios que elige la Associated Press para que voten por el premio a MVP y el resto de los galardones en los NFL Honors. Sin embargo, en el programa de radio 670 The Score en Chicago, Arkush sacó a relucir su pensamiento sobre el #12, y lo destruyó frente a las cámaras y el micrófono.

El periodista considera que los problemas de Rodgers fuera de la cancha, como status de no vacunado, son importantes a la hora de considerar el premio. "Nos dicen que elijamos al que creemos es el más valioso para su equipo. Y no pienso que en algún lado diga, 'estrictamente en la cancha', aunque creo que afectó a su equipo en el terreno por la forma en la que se comportó fuera del mismo. Pero, ¿cuál si la diferencia era el partido ante los Chiefs, donde él mintió sobre estar vacunado y terminaron perdiendo?", exclamó.

VIDEO: El periodista que llamó 'El idiota más grande de la liga' a Aaron Rodgers

"No puedes ser el idiota más grande de la liga y castigar a tu equipo, organización y fanáticos como él lo hizo y ser el MVP", continuó Arkush, que no se detuvo allí y siguió insultando a la estrella. "Opino que la forma en la que se maneja es inapropiada. Considero que es una mal tipo, y no pienso que un mal tipo pueda ser MVP al mismo tiempo", concluyó el reportero que, convenientemente, cubre a Chicago Bears, rivales históricos de los Packers.

VIDEO: Aaron Rodgers responde

Aaron Rodgers le respondió ante los periodistas cuando le preguntaron sobre los comentarios de Arkush. "Creo que es un inútil. Un completo inútil... Él no me conoce. Su problema es que no estoy vacunado... Tal vez solo por esta temporada, que sea el premio al Jugador más Vacunado", dijo A-Rod sin escrúpulos.