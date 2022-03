Los movimientos en la NFL Offseason 2022 están dando mucho de qué hablar de cara a la próxima temporad de la National Football League. Uno de ellos tiene que ver con Deshaun Watson y su posible salida de Houston Texans.

El mariscal de campo ha dejado saber en repetidas oportunidades su deseo de querer marcharse de la institución. Justamente, parece que Cleveland Browns quiere sus servicios, aunque eso rompa en pedazos el corazón de Baker Mayfield, actual quarterback del equipo.

Hace poco, Ian Rapoport afirmó que los de Ohio se reunieron con Watson. Los rumores llegaron a oídos de Mayfield, quien no dudó en publicar un emotivo mensaje ante los comentarios que lo sitúan fuera de la organización.

Habla Baker Mayfield

"Los últimos 4 años han sido nada menos que un verdadero cambio de vida cuando oí mi nombre en el Draft para ir a Cleveland. Este no es un mensaje con significado oculto. Es estrictamente para agradecer a la ciudad de Cleveland por abrazarme junto a mi familia. Hemos compartido tantos recuerdos y crecido en este proceso con altas y bajas. No tengo idea de qué pasará, lo cual es el significado detrás del silencio que he tenido durante la duración de este proceso..."

"... Solo puedo controlar lo que puedo, lo cual es confiar en el plan de Dios a través de este proceso. Le he dado todo lo que tengo a esta franquicia. Es algo que he hecho en cada etapa y cada nivel. Y no cambiará donde quiera que sea mi próximo paso. Pase lo que pase... Solo quiero decir gracias a todos los fanáticos que verdaderamente abrazaron lo que soy y la mentalidad que se alineó de gran manera con esta ciudad de gente trabajadora..."

"... Cleveland siempre será parte de Emily y mi historia. Siempre estaremos agradecidos por el impacto que tiene y tendrá en nuestras vidas. Sinceramente: Baker Reagan Mayfield".