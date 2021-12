Minnesota Vikings no ha tenido la mejor de las temporadas en el 2021 en la National Football League (NFL), no solo con los problemas para demostrar ser una oposición en la NFC Norte ante Green Bay Packers, sino también por la cantidad de situaciones no ligadas al fútbol americano que los hacen retroceder como equipo.

Si nos vamos a lo que pasó en el emparrillado, los de Mike Zimmer simplemente no han lo grado mantener una regularidad dentro del campo de juego, teniendo partidos muy buenos pero, a su vez, generándose derrotas insólitas, como la que sufrió ante Detroit Lions.

Fuera de él, sin dudas que la defensa aún extraña a Everson Griffen, fuera por problemas personales. No hay una confianza en el entrenador y eso se puede ver en el humor de sus jugadores, que a veces se pueden poner ´muy vocales´. Y si no, pregúntenle a Brashaud Breeland, quien fue despedido por esta misma razón.

La pelea entre Breeland y los Vikings

Según reportes de aquellos que tuvieron acceso a la práctica de hoy en Minnesota, Breeland tuvo un ´altercado verbal´ con uno de los entrenadores, se terminó sacando la ropa de entrenamiento e incluso enfrentando con algunos de sus compañeros que intentaban restablecer el orden en el entrenamiento.

Los Vikings no tardaron en actuar, y le mostraron la salida a Breeland. Si bien fue titular en todos sus partidos, el ex Kansas City Chiefs estaba en el fondo de la tabla de varias estadísticas de Pro Football Focus (PFF), y jamás volvió al nivel mostrado en Missouri.