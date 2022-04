Tal y como nos tiene acostumbrados, Tom Brady ha sido una de las grandes historias de la temporada baja de la National Football League (NFL), algo que sin dudas pone de nuevo a su equipo, Tampa Bay Buccaneers, en el mapa de candidatos al Super Bowl para la próxima campaña.

El GOAT tuvo un pequeño momento de pausa en su carrera cuando dio un paso al costado del fútbol americano en la semana en que se enfrentaron Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams en la gran final que tiene el deporte, pero finalmente volverá para intentar llevar a los Bucs al tercer título de la historia de la franquicia.

Y, como la offseason es larga, Brady tiene la chance de pasar buenos momentos con su familia, sin dejar de lado la competitividad que lo caracteriza. En este caso, Bolavip te trae el video del GOAT jugando al baloncesto junto con uno de sus hijos, mostrando la capacidad que tiene para jugar varios deportes.

¡Tom Brady también juega al baloncesto!

Mientras esperamos por el desarrollo de la temporada baja en la National Football League (NFL), Tom Brady aprovechó para pasar tiempo con su familia sin dejar de hacer lo que más ama en el mundo: ganar en lo que sea haga.

El GOAT y su hijo mayor, Jack, jugaron al baloncesto y, como no podía ser de otra manera, el partido quedo en manos del mariscal de Tampa Bay Buccaneers. Aunque también fue precavido: “No me gustan mis chances para el próximo año”.