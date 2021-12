A Tom Brady, mariscal de campo de los Tampa Bay Buccaneers, no le bastó con ser el mejor jugador de la historia de la National Football League (NFL), ahora también quiere ser el deportista más destacado fuera de lo que respecta a su actividad.

Emulando lo que hizo Michael Jordan, ex figura de los Chicago Bulls, con su empresa, el multicampeón de la NFL lanzará "Brady Brand", su propia marca de indumentaria. La gran diferencia entre ambos será que Jordan, aprovechando su amplia popularidad en los fanáticos de la NBA, vendió sus productos bajo la mística generada alrededor de él. Brady, por el contrario, apuntará a una frase que el mismo decidió para la campaña: ´La realidad es que soy humano´.

Sea un error o no este approach, la realidad es que el GOAT se ha asociado con los mejores. El ex New England Patriots trabajará mancomunadamente con Dao-Yi Chow, quien diseñó los perfumes DKNY, y Jens Grede, la mente maestra detrás del crecimiento de Skims, empresa perteneciente a Kim Kardashian.

Los modelos de la marca de Tom Brady

Aquellos que inicialmente serán los que promocionen estos productos para la marca tres veces Jugador Más Valioso de la NFL son ni más ni menos que atletas colegiales, quienes a partir de este año con la nueva reglamentación de nombre, imagen y derivados (NIL, por sus siglas en inglés) pueden percibir dinero en publicidad.

Es así como Cade McNamara y Andrew Fenty, QB figura y estrella del tenis en la Universidad de Michigan (la misma donde asistió Tom Brady), Shedeur Sanders, hijo del mítico Deion (ex Dallas Cowboys) y mariscal en Jackson State, y Jermaine Samuels Jr, alero del basquet en la Universidad de Villanova, ya tuvieron la oportunidad de posar con la nueva ropa de Brady Brand.