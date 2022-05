Luego de una carrera que había arrancado con todo para el corredor Sony Michel, los últimos años han sido irregulares para el ex Los Angeles Rams, quien ahora jugará para Miami Dolphins. Bolavip te cuenta los detalles.

Los Angeles Rams fue el campeón de un merecido Super Bowl LVI, luego de armar uno de los planteles más completos de toda la historia de la National Football League (NFL), uno que incluía al corredor Sony Michel entre sus armas ofensivas.

El ex New England Patriots no había logrado encontrar su lugar en el conjunto de Bill Belichick luego de un año de novato de espectacular, y terminó cumpliendo el rol de jugador situacional con los Rams, quienes eventualmente terminaron ganando el anillo.

Con su contrato vencido, Michel era uno de los mejores agentes libres disponibles y ahora tendrá la chance de tener una especie de tour de la venganza ante los Pats, luego de confirmarse que firmará con sus rivales divisionales, Miami Dolphins.

Sony Michel firma con Miami Dolphins

Como si fuera poco la ofensiva que ha logrado armar Mike McDaniel, el nuevo entrenador en jefe de Miami Dolphins, ahora agregan un corredor que ya supo tener cierto éxito en la National Football League (NFL) como lo es Sony Michel.

El ex Patriots y Rams se unirá a una ofensiva que tiene una línea reconstruida y un ataque aereo temerario, con jugadores como Jaylen Waddle, Mike Gesicki y el recientemente adquirido Tyreek Hill en la nómina. ¿Es momento de brillar para Tua Tagovailoa?