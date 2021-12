Los Angeles Chargers sufrió una derrota dolorosa en sus aspiraciones por llegar al Super Bowl 2022 ante Kansas City Chiefs en el arranque de la jornada número 15 de la National Football League (NFL) el jueves por la noche.

Fue un partido de mariscales: tanto Patrick Mahomes por el lado de Kansas City como Justin Herbert por el lado de Los Angeles tuvieron excelentes encuentros. Herbert, en particular, demostró en varias oportunidades el por qué los Chargers confiaron en él para tomarlo en la primera ronda, con tiros increíbles que no cualquier mariscal en esta liga puede hacer.

Pero a los de Brandon Stalley no les alcanzó, y con eso, igualaron una marca histórica de la liga que no todos los días se ve. La agresividad del conjunto local en cuartas oportunidades se pagó caro, al punto tal de lograr algo que no pasaba en la liga hace casi 40 años.

Chargers y una marca insólita

Según el Departamento de Estadística e Información de ESPN, los Chargers se convirtieron en el primer equipo en fallar en dos ocasiones consecutivas una oportunidad de cuarta y gol desde que los Chargers lo hicieron ante los Chiefs el 16 de diciembre de 1984. ¡Mismo equipo, mismo rival y misma fecha, separados por 37 años!