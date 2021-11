Es oficial: Carolina Panthers movió al roster activo al corredor Christian McCaffrey de cara a lo que será su choque por la Semana 9 de la NFL ante New England Patriots en el Bank of America Stadium, en un enfrentamiento entre dos equipos con el mismo récord (4-4).

McCaffrey, quien no ha jugado desde la Semana 3 por un problema en el tendón de la corva, será probado en los entrenamientos previos al encuentro del domingo para saber de su disponibilidad, pero ya tenerlo activo en el roster es un gran paso para el conjunto dirigido por Matt Rhule.

Esta temporada el producto de la Universidad de Stanford tuvo 68 toques de pelota entre acarreos y recepciones, los cuales convirtió en 364 yardas y una anotación. El ex primera ronda fue reemplazado estas semanas por el novato Chubba Hubbard, quien ha cumplido de manera aceptable la tarea.

¿Pueden los Panthers ganarle a los Patriots?

Si bien arrancaron la temporada regular con uno de los mejores récords de la NFL, Carolina se fue desinflando con el correr de los partidos, tanto por lesiones, con el ejemplo máximo siendo McCaffrey, como por bajas en el rendimiento, léase el mariscal Sam Darnold.

Justamente el ex New York Jets lidia con algunos problemas físicos que lo podrían dejar fuera del cotejo ante New England. Su reemplazante sería PJ Walker, a quien le ha costado cada vez que le dieron la chance de ingresar al campo de juego.

A pesar de tener el mismo récord que Carolina, los Patriots son un equipo en alza que ha sabido suplir la falta de talento general de la plantilla con actuaciones dignas de un equipo competitivo. Son los favoritos para llevarse el juego, aunque la National Football League siempre nos da sorpresas.

Lo más leído: