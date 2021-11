Kansas City Chiefs estaba en el ojo de la opinión pública tras su comienzo complicado en la temporada 2021-2022 de la National Football League (NFL), y en especial, Patrick Mahomes con su bajo rendimiento sobre los emparrillados.

Sin embargo, no todo era culpa del quarterback. La línea ofensiva no estaba sincronizada de manera correcta para leer los pases de Mahomes, pues sin duda alguna, eso influyó de gran manera para no registrar los números que de él se esperan.

Todo esto cambió cuando Kansas City realizó un 'borrón y cuenta nueva'. En la Semana 10 ante Las Vegas Raiders, el mariscal de campo lideró una ofensiva aplastante que trituró a su rival, 41-14, sobre el césped del Allegiant Stadium.

La voz de Patrick Mahomes

Patrick Mahomes no emitió palabra alguna para silenciar a la comunidad entera de la NFL, todo lo contrario, lo hizo desde el emparrillado con una pletórica actuación de 406 yardas, cinco touchdown, 35 pases completos en 50 intentos y cero intercepciones.

De esta manera, Kansas City Chiefs se ubica en la cima del Oeste en la Conferencia Americana con registro de seis triunfos y cuatro caídas, seguidos de cerca por Los Angeles Chargers y Las Vegas Raiders (5-4).