La temporada del quarterback no ha sido la mejor hasta el momento. Pero ¿Realmente estamos ante un fraude de campaña?

La temporada 2021-2022 de la National Football League (NFL) no ha sido del todo amigable para Kansas City Chiefs y Patrick Mahomes, pues el firme candidato de la Conferencia Americana parece que se ha derrumbado en la actualidad.

Los dirigidos por Andy Reid tuvieron récord negativo hasta la Semana más reciente que acaba de culminar. Cuatro victorias y cuatro caídas tienen en descontento a una buena parte de la afición y a los críticos más severos de los emparrillados.

El mariscal de campo no ha podido desplegar su talento como regularmente lo ha hecho en el pasado, por ello, un grupo considerable de personas que considera al QB como fraude. Pero ¿Realmente es así? ¿Llega a ese nivel?

Patrick Mahomes al descubierto

En lo absoluto, Patrick Mahomes no es un fraude, todo lo contrario, resulta ser uno de los mejores mariscales de campo de la nueva generación de la NFL, solamente está pasando por un bajón de rendimiento, que en parte, no es su responsabilidad.

La ofensiva de los Chiefs no ha estado en sintonía. Los receptores no se han podido mover como antes, haciendo que Mahomes sobreextienda las jugadas, corriendo de más y forzando zonas que no existen para ejecutar un buen lanzamiento.

