NFL Draft 2022: Jugador de New England Patriots pensó que le hacían una broma telefónica y era… ¡Bill Belichick!

New England Patriots suele tomar decisiones que dejan a sus fanáticos pensando en cada edición del Draft de la National Football League (NFL), aunque en esta oportunidad parecen ser pocos los que saltarán en defensa del entrenador en jefe de la franquicia, Bill Belichick.

Más allá de que a finales de la primera ronda no había tantos talentos increíbles disponibles, los Patriots tomaron la decisión de elegir a un liniero ofensivo que, sin dudas, no estaba en los planes de casi ningún equipo para ese pick.

Toda selección tiene una justificación, aunque parece difícil entender a New England cuando Roger Goodell anunció que los Pats tomaron con la selección No. 29 a Cole Strange, el guardia ofensivo de la Universidad de Tennessee-Chattanooga. ¡Incluso el mismo no se lo creyó!

Ni Cole Strange pensó que sería una primera ronda

Si bien algunas fuentes confirmaron luego que Cole Strange estaba alto en la consideración de la mayoría de las franquicias para salir a principios de la segunda ronda, los Patriots sorprendieron seleccionándolo en el primer día.

El movimiento sorprendió a varios, incluso al propio Strange, quien pensó que era una broma. Según cuenta su padre (Greg) en entrevista con MassLive: "Cole dijo ´Disculpe, no quiero sonar irrespetuoso, pero tengo algunos amigos muy locos. ¿Es esto una broma?"

Para sorpresa de ambos, no lo era: quien se encargó de la llamada les pidió un segundo y los puso en comunicación con Bill Belichick, quien con su inconfundible tono de voz le dijo a Cole Strange que había cumplido su sueño de jugar en la NFL.