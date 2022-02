Seguramente, Tampa Bay Buccaneers lamenta profundamente el anuncio de retiro por parte de Tom Brady en la National Football League (NFL), pues el jugador que llegó para cambiar el estatus de la organización no estará más en la travesía.

Antes de que TB12 formara parte de la organización de la Florida, el nombre de los 'Buccs' no estaba en las conversaciones importantes de la liga con respecto a candidatos o calidad de juego sobre los emparrillados.

Tan solo bastaron dos temporadas para que Buccaneers lograra lo que muchos anhelan: Jugar y ganar el Super Bowl en casa, además de liderar su división. Brady lo hizo posible, pero para él ha llegado el momento de decir adiós.

Shaun King intenta convencer a Tom Brady

Solo fueron dos campañas en el equipo, pero más de uno llegó a querer a Tom Brady de forma profunda. Así lo ve Shaun King, ex mariscal de campo de Tampa Bay Buccaneers, quien envió un conmovedor mensaje hacia TB12 para que vuelva a colocarse el casco, una vez más.

“No lo tomo con facilidad. Yo no me doy por vencido. Siento que tenemos que reunirnos con la ciudad de Tampa. Tenemos que idear una campaña One More Time (Una vez Más) para Brady”, afirmó King a través de JoeBucsFan.com.