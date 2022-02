Los jugadores que hacen vida en la National Football League (NFL) deben tomar decisiones con respecto a su futuro y lo que deparará. Justamente, hace algunos meses, una pieza clave de Los Angeles Rams hizo lo mismo, y afotunadamente para él, todo resultó bien.

De no haber optado por Los Angeles Rams, Odell Beckham Jr. no estuviese a punto de disputar el Super Bowl en casa con la oportunidad de hacer historia en este deporte. Según un reporte del diario AS, 'OBJ' estuvo muy cerca de firmar por New England Patriots.

Cuando estuvo en la Agencia Libre, Beckham Jr. fue una pieza muy cotizada en el mercado. Sin embargo, finalmente se decantó por la institución californiana para ser el wide receiver del quarterback Matthew Stafford, en vez de recibir ovoides del novato Mac Jones.

Según el citado medio, OBJ hubiese ido a Patriots tres años atrás, incluso, se lo mencionó al entrenador en jefe, Bill Belichick, pues una de las principales razones era la presencia del veterano mariscal de campo (ahora retirado), Tom Brady.

Todo listo para el Super Bowl

De esta forma y sin mirar atrás, Los Angeles Rams buscará, de la mano de 'OBJ', Stafford y compañía, inscribir su nombre al lado de Tampa Bay Buccaneers como los únicos equipos en jugar y ganar el Super Bowl en casa.