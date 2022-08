Patrick Mahomes y Kansas City Chiefs se preparan para otra temporada en la National Football League (NFL) donde el objetivo es claro: ser campeones. Para ello cuentan con una plantilla de alto nivel, junto a un quarterback de alto prestigio.

En las últimas temporadas se han quedado a las puertas del Super Bowl, aumentando el deseo de levantar el trofeo Vince Lombardi nuevamente, aunque la tarea no será sencillo y por esa razón deben prepararse.

Justamente, la pretemporada sirve para ajustar detalles y practicar jugadas y con el objetivo de llegar de la mejor manera a la Semana 1. Sin embargo, dicha preparación puede ser dolorosa, y así lo experimentó el mariscal de campo de los Chiefs tras recibir un fuerte impacto ante Chicago Bears.

El golpe de Patrick Mahomes

Trevis Gipson, ala defensiva de Chicago Bears, golpeó con todo a Patrick Mahomes, pero curiosamente no intentó evitar el golpe, todo lo contrario, se quedó allí para recibirlo, y sus declaraciones posteriores lo confirmaron.

“Me golpearon bastante fuerte. Quería ese primer golpe y me golpearon fuerte. Me golpeó justo en el estómago, justo entre las costillas, así que fue un buen primer golpe y seguro que me hará sentir mejor”, aseguró el quarterback vía Kansas City Star.