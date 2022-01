Mientras los Browns se lamentan por no clasificar a Playoffs como la temporada pasada, el futuro de su mariscal está en duda. ¿Qué pasará con Baker Mayfield?

La temporada se terminó para Cleveland Browns, ya que el conjunto de la AFC Norte ha quedado fuera de competición para ingresar a los Playoffs. A los conducidos por Kevin Stefanski solo les quedará su último compromiso del 2021 en la National Football League (NFL).

Para este enfrentamiento, el cual se dará este domingo en el primer turno ante los campeones de su división, Cincinnati Bengals, el conjunto café no podrá contar su mariscal titular, Baker Mayfield, quien se deberá someter a cirugia en su hombro izquierdo.

La ausencia del egresado de la Universidad de Oklahoma encendió las alarmas en los medios de la ciudad de Ohio y hay quienes especulan que la semana masada Mayfield jugó su último partido con la camiseta de los Browns, lo cual se podría convertir en una novela esta offseason.

Mayfield desmintió los rumores

Al parecer, ni bien se enteró de lo que estaba pasando en redes sociales, particularmente en Twitter, el propio mariscal quiso alejar la polémica de un equipo al cual las situaciones complejas no les han sido ajenas en el correr de la temporada.

"Clickbait. No soy su marioneta", escribió la ex selección de primera ronda de los Browns en la red social del pajarito. La repercusión del reporte, falso o no, ya estaba hecha, y la fundamentación va con algo totalmente coherente: la ríspida creciente entre Kevin Stefanski, un HC que prima la estadística, y un Mayfield con números preocupantes en el 2021.