¡Se queda en Tampa Bay Buccaneers! Byron Leftwich no será el entrenador de Jacksonville Jaguars

Tampa Bay Buccaneers aún lamenta haber perdido a Tom Brady, luego de que el mariscal anunciase su retiro tras 22 años en la National Football League (NFL), pero puede alegrarse de que no tendrá que ir en busca de otra mente ofensiva para su sideline.

Luego de varias entrevistas, incluyendo el terminar siendo finalista para el puesto de entrenador en jefe en Jacksonville Jaguars, Byron Leftwich se bajará de esa lucha y volverá con los Bucs para una temporada más en el 2022.

Leftwich es el artífice de unas las ofensivas más prolíficas de la historia de Tampa Bay, con Brady en los controles, y sin dudas le saca un peso de encima al head coach de la franquicia, Bruce Arians, quienes tendrán mucho que rearmar de cara a la próxima temporada.

¿Qué otros candidatos le quedan a los Jaguars?

Según cuenta Rick Stroud, periodista de Tampa Bay Times, al no poder contratar a Byron Leftwich los Jaguars tienen como opciones fuertes a dos hombres que han volado por debajo del radar en este carrousel de entrenadores de la offseason: Rich Bisaccia, ex HC interino de Las Vegas Raiders, y Doug Pederson, ex entrenador en jefe de los Philadelphia Eagles.