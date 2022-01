Tampa Bay Buccaneers demostró por qué es uno de los candidatos a llevarse el Super Bowl 2022 tras su holgada victoria por dos posesiones de ventaja ante Philadelphia Eagles en lo que fue el fin de semana de Super Wild Card en los NFL Playoffs.

Dentro de todo lo destacado que hizo el conjunto de Tom Brady está el trabajo en la defensiva, comandada por Todd Bowles. Esta semana tendrá un planteo más difícil cuando enfrenten a la poderosa ofensiva de Los Angeles Rams, que tiene un jugador peligroso como Cooper Kupp.

Es justamente Bowles quien está ahora en el ojo de la tormenta, ya que es considerado para ser uno de los varios coordinadores en la National Football League (NFL) que podrían convertirse en entrenadores en jefe para el 2022. En este caso, es Minnesota Vikings quien entrevistará a alguien que ya tiene experiencia en el puesto.

Todd Bowles como entrenador en New York Jets

No sería la primera experiencia del coordinador ofensivo de Tampa Bay Buccaneers al mando de un equipo de la NFL, ya que el ex jugador de 58 años de edad ya fue el entrenador en jefe de New York Jets entre 2015 y 2018, una experiencia donde fue de más a menos.

Tras terminar 10-6 la primera temporada, y perderse los Playoffs por muy poco, esos Jets jamás lograron volver al nivel mostrado en el 2015 y tuvieron tres temporadas consecutivas con récord perdedor hasta que Bowles fue despedido apenas terminó la temporada 2018.