No quedan dudas de que Tom Brady no solo es una leyenda de la NFL, sino también de su gran final, el Super Bowl. El mariscal de Tampa Bay, además, tiene un récord particular que ningún otro jugador ha conseguido en la historia de la National Football League.

Brady lleva 288 partidos como titular sin perder más de tres encuentros consecutivos, una marca que nadie jamás ha igualado en la historia de la liga. Incluso, si nos ponemos puntillosos, únicamente Bruce Matthews, liniero ofensivo que se destacó en la década de los 90´, Brett Favre, figura de los Green Bay Packers, y el mismo TB12 han iniciado esa cantidad de partidos en la NFL.

Con este récord en mente, teniendo en cuenta además que la posición de mariscal es la más decisiva del juego, será difícil que su equipo, Tampa Bay Buccaneers, pierda mucho más en lo que queda de la campaña, y los deja muy bien parados de cara a los playoffs.

Brady recuperará a Antonio Brown

El GOAT de la NFL recibió buenas noticias por parte de su entrenador en jefe, Bruce Arians, durante los entrenamientos de esta semana: se espera que Antonio Brown, receptor del equipo de la Florida, vuelva ante los Falcons la próxima semana. "Se está moviendo mucho mejor, cruzamos los dedos para que esté con nosotros", declaró el HC campeón de Super Bowl.