Kansas City Chiefs arrancó la temporada como uno de los candidatos a llegar al Super Bowl en el 2022, pero su rendimiento ha estado lejos de lo esperado este año. Si bien parece sorpresivo, el andar del equipo de Patrick Mahomes en esta campaña no es para nada sorpresivo si lo comparamos con otros equipos exitosos.

De los veinte equipos que han llegado y perdido el Super Bowl desde el año 2000, la mitad de ellos no han vuelto a la postemporada al siguiente año. Recordemos que los Chiefs perdieron 31-9 ante Tampa Bay Buccaneers la final de la NFL en febrero de 2021.

Su favoritismo para llegar nuevamente se debe, claro esta, a lo que ha sido uno de los conjuntos más vistosos de la historia de la NFL, con una ofensiva poderosa que era capaz de anotar cuantos puntos quisiese y una defensiva que venía a la alta.

Andy Reid ya ha estado aquí

El entrenador en jefe de los Chiefs ya sabe lo que es perder un Super Bowl y no volver a los playoffs al siguiente año. Philadelphia Eagles, en 2004, no pudo ante New England Patriots en la edición XXXIX de uno de los eventos deportivos más grandes del mundo y terminó el 2005 con un récord de 6-10.