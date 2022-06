40 días duró el retiro más reciente de Tom Brady en la National Football League (NFL), y aunque fue poco, los aficionados de Tampa Bay Buccaneers de seguro sintieron un vacío enorme de cara a la temporada 2022-2023.

Sin embargo, el mariscal de campo decidió descolgar el casco para volver a la acción, aunque, con 44 años el retiro definitivo se acerca de forma inminente, siendo algo que los fanáticos de los emparrillados estadounidenses deberán aceptar cuando suceda.

Justamente, a través del Dan Patrick Show, el veterano quarterback volvió a tocar el tema del adiós definitivo, dando pistas sobre qué podría suceder en ese momento, donde un consuelo sería verlo como analista de partidos para la cadena televisiva Fox.

Tom Brady y el retiro

“Tenía apetito para competir, y pronto desaparecerá. Quiero decir, no hay duda al respecto. Realmente tengo que apreciar el tiempo que me queda, porque no es mucho”, enfatizó Brady.

¿Qué quiso decir Tom? Podrá continuar otra temporada más allá de la 2022-20223, o ese apetito para competir culminará en la venidera campaña. Difícil de predecir, por ello, Tamp Bay Buccaneers y la NFL deben disfrutar cada compromiso, porque podría ser el útlimo.