ADVERTENCIA: Las siguientes imágenes contenien material perturbardor sobre agresión física de un ex jugador de la NFL a su expareja, las cuales pueden herir sensibilidades.

VIDEO SENSIBLE: Ex jugador de la NFL agrede brutalmente a su exnovia en frente de su hijo

Recientemente, la National Basketball Association (NFL) ha sido sacudida tras la revelación de unas imágenes extremadamente fuertes que evidencian la agresión de un excorredor hacia su expareja en frente de su hijo y a pocos metros del percance. IMÁGENES SENSIBLES.

Se trata del exjugador, Zac Stacy, quien vistió las camisetas de St. Louis Rams y New York Jets en los emparrillados estadounidenses. Según apunta Infobae, la ex pareja del corredor, Kristin Evans, tomó la decisión de publicar los vídeos en sus redes sociales para denunciar el hecho.

En las imágenes se pueden ver cómo Stacy, a pocos metros de su hijo de cinco meses, tomó a Evans y la arrojó violentamente contra el televisor, el cual cayó encima de ella. Posteriormente intercambian palabras de manera ofensiva, mientras Zac amaga con volver a atacarla.

La agresión de Zac Stacy a su ex pareja

Según apunta el medio TMZ, la agresión habría ocurrido el pasado sábado en la casa de Evans cuando Stacy acudió al lugar para visitar a su hijo pequeño. Antes de arrojarla contra el televisor, otro ángulo del vídeo muestra rotundos golpes hacia su cabeza antes de ser cargada y lanzada contra el aparato electrónico.

“Por favor, detente. Por favor”, se escucha por parte de Evans mientra está asustada en el suelo. Posterior a todo esto, Infobae aclara que Kristin reveló estar bien tras la agresión. “Sí, soy la mujer del video” y “sí, estamos bien (ella y su hijo)”.

“¡Me dio varios puñetazos en la cabeza! Le rogué que se detuviera porque el bebé estaba en el sofá a pocos metros de donde me había golpeado”, apunta la orden de restricción solicitada por Evans después de la agresión, según informa el citado medio.

Davante Adams reacciona ante la agresión

Luego de que se hiciese público el vídeo, la estrella de Green Bay Packers, Davante Adams, no dudó en utilizar su cuenta oficial en Twitter para condenar la agresión de Stacy hacia su expareja. "No voy a retuitear el video, pero ZAC STACY NECESITA SER ENCARCELADO. Cualquier hombre que ponga sus manos sobre una mujer es un cobarde. No puedo creer lo que acabo de ver".

VIDEO CON CONTENIDO SENSIBLE: