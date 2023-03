El Lollapalooza de Estados Unidos 2023 se llevará a cabo del 3 al 6 de agosto en la Grant Park de la ciudad de Chicago. En este sentido, anunciaron recientemente mediante las redes sociales la lista de artistas que se estarán presentando en los nueve escenarios y cómo registrarse para la preventa de boletos.

Entre las presentaciones principales se encuentran Kendrick lamar, Billie Eilish, Red Hot Chili Peppers, Odesza, Lana Del Rey, Karol G, The 1975 y Tomorrow X Together. A su vez, también estarán cantando Thirty Seconds To Mars, Carly Rae Jepsen, Diplo y Pusha T, entre otros.

Además de las 170 bandas, está confirmado que en esta oportunidad habrá un sector de comida y también estará el Kidzapalooza presentado por Lifeway Kefir, un área de juegos de música interactiva dentro del festival exclusivo para los niños de todas las edades.

+Lollapalooza 2023 en Estados Unidos: cómo registrarse para la preventa

Las personas que quieran asistir ya pueden registrarse para la preventa del Lollapalooza 2023 en Estados Unidos, la cual comenzará el jueves 23 de marzo a las 10 a.m. CT. Para hacerlo deberás ingresar tus datos en la web del Lollapaloza, a la cual puedes acceder haciendo CLICK AQUÍ.