Yorley del Carmen Villalobos Barrios nació en Barranquilla, Colombia, un 13 de julio de 1983. Es conocida artísticamente como Carmen Villalobos y se dedica a la actuación, modelaje y empresaria. A sus 39 años acumula 20.5 millones de seguidores en Instagram y es muy querida por su público.

Es conocida principalmente por interpretar a Catalina Santana en Sin senos no hay paraíso (2008), su secuela Sin senos sí hay paraíso (2016) y en El final del paraíso (2019). Aunque su carrera en la televisión es más amplia. "A lo largo de mi carrera he tenido la gran fortuna de interpretar a mujeres guerreras, poderosas y valientes que superan todo tipo de pruebas. Me enorgullece darle vida a estas mujeres fuertes y espero que vengan muchas más", escribió en sus redes sociales.

Participó en telenovelas como Amor a la plancha (2003), La tormenta (2005) y Niños ricos, pobres padres (2009). En esta última conoció al actor Sebastián Caicedo, con quien se casó y compartió set en El señor de los cielos (2013).

Comenzó su carrera en la televisión cuando tenía 18 años y apareció en el programa de la franja infantil Club 10 (1998). Ahí nterpretó a Abi, quien era la hermana mayor de los personajes principales: Aurelio, Dinodoro y Mary Moon.

Ahora, Carmen Villalobos es la conductora de Top Chef VIP y últimamente estuvo en el ojo del huracán por un supuesto romance con Horacio Pancheri, actor argentino y séptimo eliminado del reality de cocina que conduce la actriz colombiana en Telemundo. Pero, ¿cómo era antes de ser famosa?

FOTOS DE CARMEN VILLALOBOS ANTES DE SER FAMOSA