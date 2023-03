Este viernes 17 de marzo se celebrará el Día de San Patricio 2023, y en Estados Unidos se realizarán distintos festejos a lo largo del país. Uno de los más importantes es el desfile conmemorativo que se lleva a cabo en la ciudad de Nueva York.

Es uno de los más famosos del país, y cada año reúne a miles de personas que se agolpan en las calles para verlo. También tiene muchos seguidores que lo miran por televisión.

¿Cómo ver EN VIVO el desfile de San Patricio 2023 de Nueva York?

El desfile por el Día de San Patricio 2023 de la ciudad de Nueva York, será transmitido EN VIVO por NBC 4 New York, comenzando a las 11:00 hs (ET) / 7:00 hs (PT) hasta las 15:00 hs (ET) / 11:00 hs (PT).