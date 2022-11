Cómo es tradición cada año por el Día de los Veteranos, en la ciudad de Nueva York se hará el desfile conmemorativo más grande del país. Es un evento único en el cual las fuerzas armadas de Estados Unidos, le rinden homenajes a cada soldado que haya participado en una guerra a lo largo de la historia.

Cómo sucede siempre que llega esta fecha especial, las calles neoyorquinas se llenaran de banderas estadounidenses y de decoraciones con los colores azul, rojo y blanco. También asistirá una gran cantidad de público, niños, niñas, adultos y personas mayores, nadie se querrá perder este evento.

En esta ocasión, habrá desfiles de todo tipo, de carrozas, vehículos militares actuales y antiguos como así también marcha de soldados y de veteranos que serán acompañados por bandas de música. Todo esto estará organizado por el Consejo de Veteranos Unidos de Guerra de Estados Unidos.

Desfile del Día de los Veteranos 2022 en Nueva York: Fecha, hora y canal

Este viernes 11 de noviembre será el Desfile del Día de los Veteranos 2022 en Nueva York que se realizará en la Quinta Avenida, comenzando por la Calle 26 y terminando su recorrido en la Calle 47. El horario de inicio será a las 12:30 hs (ET) y terminará a las 3:30 hs (ET), siendo transmitido por ABC 7 New York y por los streamings de WABC-TV y Military.com.