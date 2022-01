El Servicio de Impuestos Internos en Estados Unidos, también conocido como Servicio de Rentas Internas (IRS por sus siglas en inglés), se encarga de la recaudación fiscal y del cumplimiento de las leyes tributarias. En este año comenzarán a aceptarse las declaraciones de impuestos federales de 2021 a partir del lunes 24 de enero hasta el 18 de abril, a excepción de los residentes de Maine y Massachusetts. En esos estados, los contribuyentes deberán presentar sus impuestos antes del 19 de abril, ya que el 18 se celebra el Día de los Patriotas.

El IRS puede imponer sanciones a los contribuyentes por no presentar su declaración o por no pagar impuestos antes de la fecha límite. La multa por pago atrasado es del 5% sobre los impuestos no pagados de cada mes.

Cabe recordar que está habilitado el link el cual permite revisar el calendario fiscal completo del IRS. Se los dejamos a continuación: https://www.tax.gov/Calendar/?language=es.

Los pasos para presentar una declaración de impuestos