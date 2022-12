Dónde VER Golden State Warrriors vs. Charlotte Hornets por la NBA 2022: Pronósticos y alineaciones

Golden State Warriors recibe a Charlotte Hornets HOY, viernes 27 de diciembre en el Chase Center por un partido correspondiente a la temporada regular de la NBA 2022. Los Warriors buscarán volver a la senda de la victoria para no ver dificultades en su camino hacia los Playoffs, mientras que los Hornets necesitan levantar cabeza para luchar por un lugar en la próxima fase.

¿Cómo llegan los Golden State Warriors y Charlotte Hornets al partido?

Los actuales campeones de la NBA no están con un buen presente en lo que va de la temporada y llevan un récord negativo que consta de 16 victorias y 18 derrotas que lo ubican 10° en la Conferencia Oeste, todo tras el tour por el noreste, donde solo consiguieron 2 triunfos en 7 partidos. Sin embargo, la vuelta a casa le sentó bien al equipo de San Francisco, que en su último encuentro derrotó a los hasta entonces lideres de la Conferencia, Memphis Grizzlies, por 123 a 109, en un partido donde Jordan Poole se llevó los aplausos con 32 puntos.

Por su parte, la franquicia que es propiedad de Michael Jordan, tampoco atraviesa su mejor momento. Luego de dos temporadas con buenos resultados, en esta el equipo de Carolina del Norte no logró hacer pie y lleva 9 victorias y 25 derrotas, que lo ubican 14° en la Conferencia Este. A pesar de que LaMelo Ball esta marcando su mejor temporada desde que es jugador de la NBA, no alcanza para que el equipo levante cabeza y en su último encuentro cayó ante Portland Trail Blazers por 124 a 113.

Posibles alineaciones de Golden State Warrriors y Charlotte Hornets

Golden State Warriors:

PG: Jordan Poole

SG: Klay Thompson

SF: Donte DiVincenzo

PF: Draymond Green (en duda)

C: Kevon Looney

Charlotte Hornets:

PG: LaMelo Ball

SG: Terry Rozier

SF: Gordon Hayward

PF: P.J Washington

C: Mason Plumlee

¿Dónde ver en Estados Unidos Golden State Warrriors vs. Charlotte Hornets por la NBA 2022?

El partido de Golden State Warrriors vs. Charlotte Hornets se podrá ver en Estados Unidos a través de NBA League Pass a partir de las 22:00 hs (ET) / 19:00 hs (PT). En Latinoamérica no habrá transmisión, pero los que estén abonados al League Pass de la NBA podrán ver el encuentro por allí.

Fecha: Viernes 27 de diciembre de 2022

Hora en Estados Unidos: 22:00 hs (ET) / 21:00 hs (CT) / 20:00 hs (MT) / 19:00 hs (PT)

Lugar: Chase Center.

Hora en los demás países:

España: 04:00 horas.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 00:00 horas.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 23:00 horas.

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 22:00 horas.

México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 21:00 horas.

El pronóstico de Golden State Warrriors vs. Charlotte Hornets