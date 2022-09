Cada vez falta menos para poder ver "Rey del Mar Angosto", el próximo capítulo de la primera temporada del spin-off de Game of Thrones.

Después de una larga espera, el 21 de agosto se estrenó House of the Dragon (La Casa del Dragón), el spin-off de Game of Thrones (Juego de Tronos) que cuenta la historia de la familia Targaryen, 200 años antes. Como era de esperar, la serie de HBO es furor y los fanáticos esperan ansiosos por el estreno de los nuevos capítulos.

Tras el estreno del tercer episodio, el cual fue llamado "Segundo de su nombre", se estrenará el cuarto de los diez capítulos que tendrá la primera temporada. "Rey del Mar Angosto" se podrá ver el domingo 11 de septiembre a las 21:00hs (ET) y 18:00hs (PT) de los Estados Unidos.

Ya está disponible el trailer del capítulo, en el cual se puede observar el regreso de Aegon, tío de Aemon, luego de su victorioso paso por Stepstones y con una corona en su cabeza que lleva el mismo texto que le da nombre al capítulo. Esto ocurre luego de un salto de tiempo y muestra al hijo del rey con tres años.

+ Avance del episodio 4 | La casa del dragón | HBO Max