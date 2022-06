Laura Biondo está consagrada como una de las jugadoras de fútbol freestyle con más premios y logros del ambiente. Desde campeonatos mundiales -primera y única latinoamericana- hasta récords Guinness, la venezolana de 33 años también se dio el lujo de ser parte del Cirque Du Soleil en "Luzia". Ahora, se destacará como una de las figuras en el Daytona Soccer Fest a realizarse el 2 y 3 de julio en Florida, donde integrará el jurado en el primer Abierto de los Estados Unidos de Fútbol Freestyle de la WFFA.

En el evento estarán presentes los mejores freestylers del mundo, tanto de varones como de mujeres. Laura conformará el jurado junto a Charly Iacono y Andrew Henderson, y el premio será de $15 mil dólares. El Daytona Soccer Fest también contará con un partido profesional de fútbol femenino, un amistoso entre el América y el Deportivo Cali, y un "partido de leyendas" entre América y Europa, en el que estarán presentes Juan Sebastían Verón, Javier Mascherano, Diego Forlán y David Trezeguet, entre otros. Además habrá recitales de Rauw Alejandro y Chance The Rapper.

En una entrevista exclusiva con Bolavip, Laura cuenta todo sobre su participación en el Daytona Soccer Fest, sus inicios como jugadora, su lucha por la inclusión de las mujeres en el fútbol freestyle, sus récords mundiales Guinness, y mucho más.

Laura Biondo y el inicio de su carrera

Bolavip: ¿Cómo y cuándo arrancaste a jugar al fútbol?

Laura Biondo: Empecé cuando me mudé a Estados Unidos desde Venezuela a los 10 años. Aquí descubro el fútbol femenino. Veo que las mujeres juegan, eso me gusta y comienzo a jugar a nivel escolar.

BV: ¿Cómo arrancaste a jugar profesionalmente en Italia?

LB: Entré en un equipo juvenil de la Serie A, pero a los 20 años dejé de jugar y decidí dedicarme 100% al freestyle. Me retiré relativamente joven, en una época donde el fútbol femenino en Europa todavía era amateur y no se le daba mérito.

BV: ¿Y por qué decidiste dedicarte al fútbol freestyle?

LB: Veía que mi hermano probaba cosas de videos que veía, y como estaba lesionada en esa época, intentaba hacer esas cosas con él y así le fui agarrando el gusto. Fui conociendo personas de este mundo y me pareció más satisfactorio que ir a jugar al fútbol. Me gustaba más que todo dependía de mí, había más libertad y menos burocracia. Todos los resultados dependían de mí.

Su lucha por la inclusión de las mujeres en el fútbol freestyle

BV: ¿Cuál crees que fue tu mayor logro como freestyler?

LB: Yo creo que es una suma de todo. El haber llegado al nivel a donde llegué, el reconocimiento que tuve, el haber abierto las puertas para otras muchachas, luchar para que hicieran competencias para otras mujeres. Porque cuando yo empecé no había, competía con hombres. Fue una lucha para abrir esas puertas para el resto de las muchachas. También los récord Guinness, el Cirque Du Soleil. Pienso que es la suma de todo, no puedo elegir una en específico.

BV: ¿Luchaste para que haya competencias femeninas?

LB: Sí, fue una lucha. Contactando a los organizadores de las competencias para que consideraran la posibilidad de hacer la versión femenina de esos torneos. Entonces fue un tiempo de mostrar que uno se lo merece y estar constantemente hablando con organizadores hasta que por fin se abrió esa puerta.

BV: ¿Qué opinas de la expansión del fútbol femenino en los últimos años?

LB: Es como lo mínimo, ¿no? Todos como seres humanos merecemos las mismas oportunidades para desarrollar nuestros sueños y desenvolvernos en lo que nos guste, sea o no un deporte. Me parece muy bien que se desarrolle siempre cada vez más el tema de la igualdad en el deporte. Y obviamente en el fútbol, que es a lo que me dedico. Creo que es algo necesario que debe seguir creciendo.

BV: ¿Qué mensaje buscas dar a las mujeres que te admiran?

LB: Que no tengan miedo. Que luchen por sus sueños. Uno se va a encontrar siempre en la vida con personas que te dirán que no lo puedes lograr, o que no es para ti, o que no eres suficientemente buena. Yo he lidiado mucho con eso y te afecta mentalmente. Pero hay que amarse a uno mismo y desde ahí, hacer lo que a uno le haga feliz sin lastimar a los demás. Y hoy en día, gracias a la tecnología, uno se puede hacer conocer mucho más fácilmente sin tener los recursos económicos. Hay que tener disciplina, constancia, dedicación y nunca conformarse. Porque nunca es suficiente, cada día hay que superarse a uno mismo.

Su participación en el Daytona Soccer Fest

BV: Vas a ser uno de los tres jueces tanto para la competencia masculina como para la femenina del US Open de fútbol freestyle en Daytona Soccer Fest, ¿Cómo encaras el desafío de ser jurada?

LB: Trato de ser lo más objetiva posible. Siempre existe la posibilidad de un elemento subjetivo cuando evalúas. En el freestyle uno evalúa lo que es la creatividad, el control, la ejecución, el estilo y la dificultad. Yo soy muy técnica, cuido que el ejercicio sea limpio y que sea bien controlado. Esas son las cosas que a mí más me gusta enfocarme a la hora de evaluar. También la variedad, debe ser completo en todos los aspectos.

BV: ¿Qué se siente que te tengan en cuenta para que seas jurada en una competencia de esta magnitud?

LB: Un poco me da esa satisfacción de todo el esfuerzo que se ha hecho durante todos estos años para abrirle espacio a las mujeres también en el jurado. Que siempre haya una jueza también fue una lucha, porque por mucho tiempo eran solo hombres. Para mí es una satisfacción muy grande, me llena de mucho orgullo. Además, por representar a Latinoamérica.

BV: ¿Qué otro aspecto o actividad del Daytona Soccer Fest te tiene expectante?

LB: En general, el fin de semana es muy interesante. Después de la pandemia, lo que más quiero y tengo emoción es de vivir el ambiente de estar en grupo y compartir con otras personas del ambiente del fútbol. Va a estar increíble.

Sus récords mundiales Guinness

BV: De tus récords mundiales Guinness, ¿hay alguno que sea tu favorito?

LB: No tengo un favorito, pero sí tengo que decir uno es la de cantidad de “clippers” en un minuto. Es mi truco favorito. Pero todos me gustan porque han sido pruebas a superar que han marcado algo en mi carrera.

BV: ¿Hay alguno que te haya costado lograr más que el resto?

LB: No creo que me haya costado alguno más que el resto. Pero definitivamente el de la cinta caminadora fue el más fuera de lo usual. Nunca me había imaginado que iba a hacer algo así, cuando me presentaron la oportunidad, fue bastante divertido y tal vez el más complicado de practicar. Estaba en plena pandemia. Tuve 10 días para practicar.

BV: ¿Cómo arrancaste con los récords Guinness?

LB: El primero fue en 2011 y fue a raíz de un programa de televisión que me invitaron donde se batían récords Guinness. De ahí me llamaron e hice los primeros dos. Luego otros programas me invitaron para hacer otras marcas, y ahí Guinness directamente me invitaba a sus eventos y así sucesivamente se fue dando. En la página se puede aplicar para los récords, es menos difícil de lo que la gente piensa.

Su participación en el show "Luzia" del Cirque Du Soleil

BV: ¿Cómo fue tu experiencia en el Cirque Du Soleil?

LB: En el 2014, después del mundial de Red Bull, me contacta el Cirque Du Soleil porque estaban buscando un freestyler para esta nueva producción (Luzia). En el 2015 voy a Montreal para crear el show, que fueron nueve meses de creación y de ahí, cuatro años de gira entre Estados Unidos, Canadá y México. Era muy exigente, hacíamos entre 8 a 10 shows a la semana.

BV: ¿Cómo lo ves ahora, luego de varios años terminada esa experiencia?

LB: Para mí fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Es algo donde sales de tu zona de confort y empujas tus límites. Aprendí muchísimo a nivel artístico y profesional. Es también enfrentarte a ti mismo, donde te llegás a conocer de una manera que no lo harías de otra forma. Crecí mucho, si pudiera volver a hacerlo, lo haría. Lo viviría incluso más intensamente y lo disfrutaría aún más, aunque lo disfruté muchísimo. Es mágico, Luzia es un show que me trasmitía emociones como ningún otro. Sin importar que yo haya estado como artista. Es muy completa a nivel artístico, acrobático, escenografía, música. Es algo muy especial que me es difícil describir con palabras.

Laura Biondo y el fútbol como aficionada

BV: ¿Tenés algún ídolo entre los jugadores de Europa y de América?

LB: Mi jugador favorito de toda la vida siempre ha sido (Francesco) Totti. En América tal vez Ronaldinho es un jugador que admiro mucho porque ha estado muy cercano al mundo del freestyle.

BV: ¿Y en el fútbol femenino? ¿Hay alguna jugadora que admires?

LB: Mia Hamm. Fue una de las pioneras del fútbol femenino de Estados Unidos.

BV: ¿Seguís algún equipo de fútbol?

LB: Ahorita el Inter Miami. Me gusta mucho (Leandro) Campana, marca mucho la diferencia. Me gusta mucho un muchacho que se llama (Noah) Allen, de 18 años. Y el que juega en la Selección de los Estados Unidos, (DeAndre) Yedlin, me encanta su manera de jugar, lucha el balón con toda su vida. Ese sería mi top 3.

BV: ¿Cómo te gustaría que siga tu carrera de ahora en más? ¿Tenés algún objetivo que cumplir?

LB: Estoy tratando de disfrutar el momento. Después de tantos años en el Circo, puedo dedicarme de nuevo a entrenar a diario, pero con el gusto de divertirme. Quiero competir, pero para disfrutar de la competencia y compartir de nuevo con otros freestylers. Estoy tratando de no ponerme mucha presión en este momento. Obviamente, quiero seguir abatiendo barreras, superándome, abatiendo más Guinness, que se dé a conocer cada vez más el deporte y que eso motive a otras muchachas a que se apasionen, no solo por el freesyle sino por otros deportes o lo que quieran hacer en sus vidas. Hay que trabajar duro, una de las cosas que la juventud de hoy tiene que entender es que no es de la noche a la mañana. Son años de trabajo, pero si lo haces con corazón y pasión vas a ver los frutos después.