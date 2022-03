El torneo de básquet de la NCAA terminó su primera semana y solamente quedaron 16 universidades en carrera para coronarse campeones del March Madness 2022. Después de un frenético fin de semana, cada plantel tendrá 72 horas de descanso para afrontar la ronda más emblemática: Sweet 16.

Sweet 16 son las semifinales regionales que darán paso a los juegos que definiran a los equipos que disputen el Final Four.

March Madness 2022: ¿Qué equipos juegan el Sweet 16?

Región Oeste: Gonzaga (1), Duke (2), Texas Tech (3) y Arkansas (4).

Región Sur: Arizona (1), Villanova (2), Houston (5) y Michigan (11).

Región Este: Purdue (3), UCLA (4), North Carolina (8) y Saint Peter's (15).

Región Medio Oeste: Kansas (1), Providence (4), Miami (10) y Iowa State (11).

March Madness 2022: Calendario, horarios y TV para las semifinales regionales de la NCAA

Jueves 24 de marzo: Arkansas (4) vs Gonzaga (1) a partir de las 19:09 hs (ET) por CBS.

Jueves 24 de marzo: Michigan (11) vs Villanova (2) a partir de las 19:29 hs (ET) por TBS.

Jueves 24 de marzo: Texas Tech (3) vs Duke (2) a partir de las 21:39 hs (ET) por CBS.

Jueves 24 de marzo: Houston (5) vs Arizona (1) a partir de las 21:59 hs (ET) por TBS.

Viernes 25 de marzo: Saint Peter's (15) vs Purdue (3) a partir de las 19:09 hs (ET) por CBS.

Viernes 25 de marzo: Providence (4) vs Kansass (1) a partir de las 19:29 hs (ET) por TBS.

Viernes 25 de marzo: North Carolina (8) vs UCLA (4) a partir de las 21:39 hs (ET) por CBS.

Viernes 25 de marzo: Iowa State (11) vs Miami (10) a partir de las 21:59 hs (ET) por TBS.

March Madness 2022: ¿Cuáles serán las sedes del Sweet 16?

Región Oeste: Chase Center de San Francisco, California.

Región Sur: AT&T Center de San Antonio, Texas.

Región Este: Wells Fargo Center de Philadelphia, Pennsylvania.

Región Medio Oeste: United Center de Chicago, Illinois.

March Madness 2022: ¿Cuándo comienza el Elite Eight y cuando el Final Four?

El sábado 26 y domingo 27 de marzo son las finales regionales, para coronar a los equipos que avanzarán al Final Four, en las mismas sedes del Sweet 16. El sábado 2 de abril, en el Mercedes Benz Superdome de Nueva Orleans, se disputarán las dos semifinales nacionales, con la final el lunes 4 de abril.

